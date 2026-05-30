Упал, отжался: Хегсет показал, как качает мускулы после провала в Иране

Министр обороны США Пит Хегсет поучаствовал в тренировке с морпехами на борту десантного корабля USS Boxer, пришвартованного в Сингапуре. Историческую зарядку запечатлели на видео и выложили в Сеть.
В кадре видно, что Хегсет совершает пробежку, выполняет отжимания, упражнения на пресс и выносливость.
В эксклюзивном интервью aif.ru военный эксперт Василий Дандыкин обратил внимание на отличия в тренировках российских и американских морпехов.
«Отжимается он хорошо, бегает для своих лет тоже хорошо. В принципе, чувствуется, что поддерживает себя, тренируется, здесь вопросов нет. Упражнения выполняет правильно. У них всё специфически, у них другие нормативы, нежели у нас. Они, как в фильме “Солдат Джейн”, лодку таскают туда, сюда, обратно — это им счастье. У них там больше на показуху рассчитано, но то, что он в хорошей физической форме, — это точно», — сказал эксперт.
Отметим, что после завершения комплекса упражнений Хегсет, заметно устав, коротко бросил снимающему его оператору: «Держусь».