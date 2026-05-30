Эпоха Ангелы Меркель окончательно завершена, партийный ландшафт ХДС формируют уже новые лица. Так политолог Александр Рар в эксклюзивной беседе с aif.ru прокомментировал сообщения о возможной отставке с поста канцлера Германии Фридриха Мерца и возвращении в большую политику его известной предшественницы.
По его оценке, наиболее заметным среди потенциальных сменщиков действующего канцлера является Хендрик Вюст.
«Время Меркель действительно прошло. В ХДС уже есть достаточно молодых политиков, таких как Вюст, которые в будущем претендуют на роль преемников Мерца», — сказал Рар, уточнив, что именно фигура премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии чаще других фигурирует в дискуссиях о будущем партии.
При этом эксперт обратил внимание на то, что внутри правящего Христианско-демократического союза практически нет деятелей, выступающих за нормализацию отношений с Россией.
«Стоит добавить, что единственным деятелем в правящем ХДС, выступающим за восстановление экономических отношений с Россией после окончания конфликта на Украине, является Михаэль Кречмер, премьер-министр земли Саксония», — подчеркнул Рар, отметив, что его позиция остаётся исключением на фоне доминирующего в партии атлантического консенсуса.
Ранее лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт потребовала, чтобы Мерц ушел в отставку.
Как сообщалось, депутат немецкой левой партии Зерен Пельманн выступил с призывом к Мерцу пересмотреть подход к отношениям с Россией и отказаться от дальнейшего обострения ситуации.