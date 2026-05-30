Меркель вышла из тени: эксперт Рар сказал, кто возглавит ФРГ после Мерца

Политолог Рар в эксклюзивном комментарии для aif.ru оценил вероятность возвращения Меркель в большую политику на фоне слухов о скорой отставке Мерца.

Источник: Аргументы и факты

Эпоха Ангелы Меркель окончательно завершена, партийный ландшафт ХДС формируют уже новые лица. Так политолог Александр Рар в эксклюзивной беседе с aif.ru прокомментировал сообщения о возможной отставке с поста канцлера Германии Фридриха Мерца и возвращении в большую политику его известной предшественницы.

По его оценке, наиболее заметным среди потенциальных сменщиков действующего канцлера является Хендрик Вюст.

«Время Меркель действительно прошло. В ХДС уже есть достаточно молодых политиков, таких как Вюст, которые в будущем претендуют на роль преемников Мерца», — сказал Рар, уточнив, что именно фигура премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии чаще других фигурирует в дискуссиях о будущем партии.

При этом эксперт обратил внимание на то, что внутри правящего Христианско-демократического союза практически нет деятелей, выступающих за нормализацию отношений с Россией.

«Стоит добавить, что единственным деятелем в правящем ХДС, выступающим за восстановление экономических отношений с Россией после окончания конфликта на Украине, является Михаэль Кречмер, премьер-министр земли Саксония», — подчеркнул Рар, отметив, что его позиция остаётся исключением на фоне доминирующего в партии атлантического консенсуса.

Ранее лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт потребовала, чтобы Мерц ушел в отставку.

Как сообщалось, депутат немецкой левой партии Зерен Пельманн выступил с призывом к Мерцу пересмотреть подход к отношениям с Россией и отказаться от дальнейшего обострения ситуации.

Ангела Меркель: биография экс-канцлера Германии и отношение политика к России
Германия — одна из наиболее развитых стран мира с сильной экономикой и промышленностью, она всегда играла важную роль в политической жизни Европы. И в XXI веке дольше всех этим государством руководила женщина — Ангела Меркель. Главное из биографии политика и ее отношение к России — в материале.
Читать дальше