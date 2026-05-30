Румыния стремится получить дополнительное финансирование от Евросоюза на фоне инцидентов с дронами. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Дипломат напомнил, что ЕС выделил странам Балтии 1,5 млрд евро на военные нужды после падения беспилотников.
«Похоже, что румыны сейчас организовали аналогичную провокацию, но только постарались прилетевший дрон тут же обозвать российским, не имея на это ни малейших оснований, чтобы тоже встать в очередь за освоением европейских бюджетов», — сказал посол.
Мирошник предположил, что аналогичные ситуации могут возникнуть и в других странах.
Напомним, в румынском городе Галац, расположенном у границы с Одесской областью Украины, беспилотник врезался в жилой дом. После удара загорелась квартира, пострадали два человека.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад сам снял ограничения на использование Украиной поставляемых вооружений и теперь не должны удивляться последствиям такой политики.