Представители экономической делегации КНДР примут участие в ПМЭФ

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге старт строительства нового разводного моста через Неву будет приурочен к Петербургскому международному экономическому форуму. На площадке форума планируется повторить процедуру, ранее применённую при реализации Большого Смоленского моста: на месте будущей переправы установят закладной камень. Новый мост войдёт в состав Широтной магистрали скоростного движения, которая формируется как транспортный обход центральной части города.