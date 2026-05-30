Представители экономической делегации КНДР примут участие в ПМЭФ

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), экономическая делегация правительства КНДР вылетела с официальным визитом в Российскую Федерацию и Республику Беларусь. Цель поездки — участие в Петербургском международном экономическом форуме и Международной специализированной агропромышленной выставке «Белагро-2026».

Источник: Life.ru

Делегацию, вылетевшую из Пхеньяна 29 мая, возглавляет министр внешнеэкономических дел Юн Чон Хо. ПМЭФ пройдёт в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Международная агровыставка «Белагро-2026» состоится в Минске 2−6 июня.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге старт строительства нового разводного моста через Неву будет приурочен к Петербургскому международному экономическому форуму. На площадке форума планируется повторить процедуру, ранее применённую при реализации Большого Смоленского моста: на месте будущей переправы установят закладной камень. Новый мост войдёт в состав Широтной магистрали скоростного движения, которая формируется как транспортный обход центральной части города.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше