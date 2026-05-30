Экс-сенатор Дума обжаловал арест по делу о попытке мошенничества

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бывший сенатор от Костромской области Василий Дума и адвокат Дмитрий Клеточкин обжаловали арест по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере, следует из картотеки суда.
«Текущее состояние: Обжаловано… Апелляционная жалоба (Дума В. М.)», — говорится в карточке дела. Апелляционную жалобу подал и Клеточкин.
Ранее пресс-служба Замоскворецкого суда Москвы сообщала РИА Новости, что Думу и Клеточкина отправили в СИЗО по обвинению в покушении на мошенничество.