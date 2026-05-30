В МО Британии заявили о возможной отправке истребителей в Румынию

Министр обороны Великобритании Джон Хили 29 мая заявил о возможности направления истребителей в Румынию для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства. Соответствующее заявление было сделано главой оборонного ведомства.

Источник: Geoffrey Lee/Planefocus Ltd.

«Самолеты Королевских военно-воздушных сил (ВВС) уже используются в Румынии для поддержки патрулирования НАТО воздушного пространства. Мы будем работать вместе с генсеком НАТО, чтобы помочь усилить это присутствие, если потребуется», — написал министр обороны в соцсети X (бывш. Twitter).

Ранее в этот день в посольстве РФ в стране сообщили, что инцидент с падением беспилотника в Румынии является провокацией киевского режима, который пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией. В дипмиссии подчеркнули, что события в Галаце нельзя интерпретировать как враждебные действия России, а все заявления являются манипулятивной пропагандой.

Президент России Владимир Путин 29 мая призвал дождаться экспертизы обломков БПЛА в Румынии. Он напомнил, что в предыдущих подобных случаях позже выяснялось, что аппараты не имели отношения к России и были произведены на Украине.

У России с Великобританией отношения в последнее время довольно натянутые, а летом 2025 года британское правительство даже объявило РФ «непосредственной и неотложной угрозой». В данном контексте особую роль играет министр обороны Англии Джон Хили: в материале собрали главную информацию об этом чиновнике, выступающем с резкими заявлениями в адрес российской армии.
Читать дальше