В МО Британии заявили о возможной отправке истребителей в Румынию

«Самолеты Королевских военно-воздушных сил (ВВС) уже используются в Румынии для поддержки патрулирования НАТО воздушного пространства. Мы будем работать вместе с генсеком НАТО, чтобы помочь усилить это присутствие, если потребуется», — написал министр обороны в соцсети X (бывш. Twitter).
Ранее в этот день в посольстве РФ в стране сообщили, что инцидент с падением беспилотника в Румынии является провокацией киевского режима, который пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией. В дипмиссии подчеркнули, что события в Галаце нельзя интерпретировать как враждебные действия России, а все заявления являются манипулятивной пропагандой.
Президент России Владимир Путин 29 мая призвал дождаться экспертизы обломков БПЛА в Румынии. Он напомнил, что в предыдущих подобных случаях позже выяснялось, что аппараты не имели отношения к России и были произведены на Украине.