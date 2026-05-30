На Кубе подтвердили встречу высокопоставленных американских и кубинских военных

Как говорится в публикации кубинского портала Cubadebate, «по соглашению обеих сторон 29 мая 2026 года состоялась встреча главы Южного командования ВС США генерала Фрэнсиса Донована и первого заместителя министра, начальника Генерального штаба Революционных вооруженных сил, генерала армейского корпуса Роберто Легра Сотолонго». Подробностей портал не приводит.
Ранее об этой встрече в Х сообщило Южное командование ВС США, отметив, что она состоялась вблизи американской военной базы в провинции Гуантанамо на востоке Кубы.
Согласно сообщению, во встрече, помимо Легра Сотолонго, принимали участие другие представители военного командования Кубы. Стороны «кратко обсудили вопросы операционной безопасности», говорится в публикации.