«Я считаю, что Россия достигла своей главной военной цели в конфликте. Расширения НАТО за счет Украины не будет, хотя Великобритания и страны ЕС, входящие в НАТО, до сих пор утверждают обратное. Но этого не произойдет. И это абсолютная правда», — отметил он.
В то же время профессор подчеркнул, что Украина не может похвастаться какими-либо прорывами на фронте и поэтому намерена расширить конфликт, втянув США и Европу в эскалацию.
«Поразительно, что Европа ведется на провокации Украины, вместо того, чтобы сказать ей: “Какого черта вы творите? Прекратите это, не то мы все погибнем”. Я не могу представить, чего они ждут от этого, кроме региональной войны. Но именно поэтому Украина и ведет себя так безрассудно», — добавил эксперт.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия доведет СВО до логического завершения, выполнив все ее цели. Глава государства также неоднократно указывал на необходимость устранить первопричины конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Москва стремится к прочному миру, обеспеченному надежными гарантиями.
По данным Минобороны, Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили населенные пункты Бударки и Караичное в Харьковской области, а также Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области. В течение недели ВСУ потеряли 8130 военнослужащих, 44 авиабомбы, 23 снаряда HIMARS и 2628 беспилотников.