Приднестровью готовят страшное: Зеленский и Санду начали с атаки в Румынии

Владимир Рогов в эксклюзивном комментарии aif.ru отметил, что упавший на жилой дом в Румынии дрон может быть не просто провокацией, а частью подготовки к захвату Приднестровья.

Источник: Аргументы и факты

Инцидент с украинским беспилотником, упавшим на жилой дом в Румынии, может быть не просто очередной провокацией, а частью подготовки к силовому захвату Приднестровья. Об этом в эксклюзивном интервью aif.ru заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его мнению, совпадение интересов президента Украины Владимира Зеленского и президента Молдавии Майи Санду в желании разжечь новый очаг напряженности делает обстановку в регионе крайне взрывоопасной.

Рогов не исключает, что атака на Приднестровье может быть осуществлена с двух направлений, а роль Румынии в этом сценарии станет критически важной.

«Учитывая желание Зеленского и Санду разжечь конфликт ещё и по Приднестровью, не исключаю, что данный дрон может быть началом куда большей игры, связанной с будущей попыткой оккупировать Приднестровье и напасть на него с двух сторон. Тут помощь Румынии режиму Санду будет необходима уже», — подытожил Рогов.

Ранее президент Румынии Никушор Дан уведомил, что генконсул РФ в Констанце после инцидента с дроном в городе Галац, признан персоной нон грата. Также глава государства заявил, что деятельность консульства будет прекращена.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что искусственно нагнетаемая истерия вокруг инцидента с БПЛА на территории Румынии преследует цель переключить внимание международного сообщества на второстепенные темы, отвлекая от убийства Владимиром Зеленским несовершеннолетних в Старобельске.

В свою очередь зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что странам Евросоюза не стоит поднимать тему падения БПЛА в Галаце, но в ситуации в Румынии нужно разобраться.

Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше