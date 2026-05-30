Пентагон: США не изменили позицию по Тайваню после визита Трампа в КНР

Ранее Трамп заявил, что обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином возможную поставку Тайваню американского оружия на $14 млрд, но еще не принял окончательного решения по этой сделке. Он отметил, что не хотел бы, чтобы Соединенные Штаты вступали в войну с КНР из-за того, что остров решит обособиться от материкового Китая. Позднее исполняющий обязанности министра американских ВМС Ханг Као уточнил, что США «поставили на паузу» этот вопрос в связи с востребованностью вооружений для ведения войны с Ираном.