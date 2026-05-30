Пентагон: США не изменили позицию по Тайваню после визита Трампа в КНР

Военный министр Соединенных Штатов Пит Хегсет заявил, что решение о продаже оружия острову останется за американским президентом.

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Позиция США по Тайваню не изменилась после визита американского лидера Дональда Трампа в Пекин. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«Я присутствовал на встречах в Пекине, и [могу сказать, что] наша позиция остается прежней», — сказал он, добавив, что «любое решение о будущих продажах оружия Тайваню остается за президентом» США.

Ранее Трамп заявил, что обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином возможную поставку Тайваню американского оружия на $14 млрд, но еще не принял окончательного решения по этой сделке. Он отметил, что не хотел бы, чтобы Соединенные Штаты вступали в войну с КНР из-за того, что остров решит обособиться от материкового Китая. Позднее исполняющий обязанности министра американских ВМС Ханг Као уточнил, что США «поставили на паузу» этот вопрос в связи с востребованностью вооружений для ведения войны с Ираном.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР. Признавая политику «одного Китая», Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
