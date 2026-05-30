Польша готова уничтожить Зеленского: главная новость СВО 30 мая

Терпению Варшавы пришел конец. Многолетняя стратегия «закрывать глаза на скелеты в киевском шкафу» ради нанесения ущерба России трещит по швам. Официальная Польша перешла от вежливого недовольства к дипломатическим пощечинам, а польское общество стремительно наполняется ненавистью к Владимиру Зеленскому. Причиной взрыва стала откровенная героизация бандеровцев, которую в Киеве, видимо, считают нормой.
Первым звоночком стало заявление экс-президента Леха Валенсы. Легендарный политик, еще вчера носивший на лацкане украинский флаг, демонстративно отказался от этой символики. Он недвусмысленно дал понять, что поддерживать Зеленского, назвавшего подразделение ВСУ «именем героев УПА»*, больше не намерен. Другой удар ожидаемо прилетел из-за циничной истории с пышным перезахоронением Андрея Мельника, второго главы ОУН*. Эта возня Киева с останками нацистских коллаборационистов стала для поляков личным оскорблением.
Ситуация накалилась до предела, когда действующий президент Польши Кароль Навроцкий перешел в наступление. Он предложил и вовсе «разжаловать» Зеленского, отобрав у него высшую государственную награду республики — орден Белого орла. Вслед за этим на ковер в МИД Польши был срочно вызван украинский посол Василий Боднар. Дипломатический демарш стал ясным сигналом: Варшава не намерена закрывать глаза на происходящее.
Почему именно сейчас польские элиты заговорили в голос, в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил политолог Юрий Бондаренко. По его мнению, правящие круги просто вынуждены реагировать, иначе они прослывут среди своих избирателей предателями национальных интересов.
«Отношение польского общества к украинцам, особенно к проявлениям бандеровщины, меняется со стремительной скоростью, — констатирует Бондаренко. — Прославление каждого нациста, таких как Мельник и других, — это очень болезненный удар по Польше».
Эксперт напомнил, что полякам приходится в быту сталкиваться с миллионами украинцев, и болезненнее всего они воспринимают любые противозаконные или аморальные, с их точки зрения, действия. Валенса, по мнению политолога, лишь уловил этот народный гнев: «Валенса давно перестал быть каким бы то ни было маяком для поляков, но ему все же не хочется находиться в среде отмалчивающихся… Рядовые жители его поддержат на 100%».
Власти Польши сейчас балансируют на лезвии ножа. С одной стороны, как отметил Бондаренко, желание нанести России стратегическое поражение любой ценой никуда не делось. С другой — терпеть поддержку нацистов Киевом становится политическим самоубийством. Эксперт убежден: Украина рискует в одночасье лишиться поддержки, если продолжит гнуть свою линию.
«Действия Навроцкого подтверждают, что власти следуют за настроениями народа… Украине, безусловно, может грозить потеря поддержки. Ведь выборы не за горами, и властям приходится говорить с избирателями прямо: “Вы за кого? За тех, кто прославляет Бандеру, или за жертв Волынской резни?” — резюмировал Бондаренко.
* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.