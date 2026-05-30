Два человека пострадали при попадании БПЛА в частный дом в Таганроге

Два мирных жителя пострадали в результате ночной воздушной атаки БПЛА на частный дом в Таганроге, им оказывается медицинская помощь.

Два мирных жителя пострадали в результате ночной воздушной атаки БПЛА на частный дом в Таганроге, им оказывается медицинская помощь.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, врачи делают всё необходимое для помощи пострадавшим.

«По предварительной информации от попадания БПЛА в частный дом пострадали два человека», — сообщил губернатор.

Он уточнил, что за ночь силы ПВО уничтожили беспилотники в Таганроге, Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.

В селе Греково-Тимофеевка обломки дрона вызвали возгорание газовой трубы. Повреждены крыша и остекление. Жертв и пострадавших нет, жители эвакуированы, на месте работают экстренные службы.

В Неклиновском районе в селе Боцманово повреждено остекление в двух домах. Пострадавших там также нет.

Ранее сообщалось, что в посёлке Октябрьский Белгородского округа украинский FPV-дрон ударил по автомобилю, двое мужчин погибли на месте, ещё двое ранены.

