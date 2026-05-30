Финконсультант Матвеева: план сезонных расходов сократит спонтанные дачные траты

С наступлением дачного сезона к привычным тратам добавляются закупки продуктов для загородного отдыха, товаров для участка, бытовых мелочей и сезонного инвентаря — при этом значительная часть бюджета часто уходит не на крупные приобретения, а на спонтанные сопутствующие расходы, рассказала в беседе с RT финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева.
По её словам, одна из самых распространённых ошибок — отсутствие общего плана сезонных расходов.
«Многие начинают покупать всё постепенно и ситуативно, из-за чего сложно контролировать итоговую сумму. Намного удобнее заранее составить список категорий, которые неизбежно потребуют затрат в течение сезона», — пояснила эксперт.
Она отметила, что такой подход помогает увидеть общую картину расходов ещё до начала активного сезона.
Крупные категории проще распределить по времени, что снижает нагрузку на бюджет и позволяет планомерно выделять суммы на дополнительные покупки, дополнила специалист.
«Отдельное внимание стоит уделить товарам длительного хранения, которые регулярно используются на даче. Заранее выгодно купить крупы, макароны, консервы, бутилированную воду, чай, кофе, сахар, специи и заморозку. То же касается бытовой химии, средств для уборки, бумажной продукции, одноразовой посуды, угля, розжига и средств от насекомых», — рассказала Матвеева.
При этом важно ориентироваться на реальные объёмы потребления: избыточные закупки могут привести к тому, что часть товаров останется невостребованной или испортится.
«Оптимально заранее оценить, сколько времени вы проводите на даче, как часто приезжают гости и какие категории расходуются быстрее всего», — объяснила собеседница RT.
Ещё один полезный инструмент — разделение сезонных расходов на обязательные и дополнительные, продолжила она.
«К обязательным обычно относятся базовые продукты, бытовая химия, уход за участком и мелкий требуемый ремонт. Дополнительные траты — это элементы декора, обновление мебели, техника или товары для отдыха», — поделилась эксперт.
Кроме того, в дачный сезон полезно заранее фиксировать, какие продукты и бытовые товары остаются на даче после выходных.
«Многие покупают одни и те же позиции повторно просто потому, что не помнят текущих запасов… Перед отъездом стоит проверять остатки основных категорий и составлять короткий список того, что действительно понадобится к следующей поездке», — заключила Матвеева.
