Удар в Румынии давно готовился: раскрыта провокация с дроном

Решение Бухареста объявить генерального консула России в Констанце персоной нон грата и прекратить деятельность российского дипломатического учреждения не имеет под собой реальной основы, а история с падением беспилотника была использована лишь как предлог. Об этом в эксклюзивном интервью aif.ru заявил член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов.
Ранее президент Румынии Никушор Дан по итогам заседания Высшего совета национальной обороны, ключевой темой которого стал инцидент с падением дрона на жилой дом в Галаце, уведомил, что российский генконсул признан нежелательным лицом, а само консульство будет закрыто. Прямая связь между падением беспилотника и дипломатической миссией официально не пояснялась.
Климов убеждён, что румынское руководство сознательно использовало неоднозначную ситуацию для эскалации напряжённости.
«Скорее всего, история с дроном — это просто повод, — заявил он. — Тем более непонятно, вправе ли нынешнее румынское руководство, избранное с нарушением общепризнанных норм и демократических процедур, что признавали даже в Вашингтоне, об этом говорил, в частности, Вэнс, говорить от имени всего румынского народа. Они преследуют исключительно русофобские схемы ведения дел».
Климов подчеркнул очевидную, по его мнению, нестыковку в аргументации официального Бухареста. Эксперт напомнил, что в международной практике для признания дипломата персоной нон грата требуются обвинения в деятельности, несовместимой с его статусом.
«Строго говоря, когда рассматривается тема объявления дипломата нежелательным лицом, обычно речь идёт о занятиях, несовместимых с дипломатическим статусом. Какое отношение генеральное консульство имеет к данному конкретному событию? Извините, что-то куда-то прилетело — при чём здесь дипломаты?» — отметил Климов.
По его оценке, сам инцидент был лишь формальным катализатором заранее спланированной русофобской акции.
Ранее Климов сказал, что в ответ на заявление Бухареста закрыть российское генеральное консульство в Констанце и выслать его руководителя Москва может применить хорошо известный дипломатический принцип взаимности.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что искусственно нагнетаемая истерия вокруг инцидента с БПЛА на территории Румынии преследует цель переключить внимание международного сообщества на второстепенные темы, отвлекая от убийства Владимиром Зеленским несовершеннолетних в Старобельске.
В свою очередь зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что странам Евросоюза не стоит поднимать тему падения БПЛА в Галаце, но в ситуации в Румынии нужно разобраться.