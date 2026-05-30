Десантники «Днепра» выкурили ВСУ из «кротовых нор» у Запорожья

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ивановские десантники группировки войск «Днепр» уничтожили подземные лабиринты ВСУ на запорожском направлении, сообщили в Минобороны России.
«На запорожском направлении СВО штурмовые группы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск “Днепр” вскрыли и уничтожили разветвленную систему подземных укреплений противника», — говорится в сообщении.
Согласно информации министерства, подобная сеть подземных туннелей является частью «кротовой тактики» противника, позволяющая резервным группам скрытно маневрировать и внезапно появляться в тылу.
Там уточнили, что выкуривание ВСУ проходило с помощью термобарических гранат или усиленных зарядов взрывчатки. «Десантники закладывали взрывчатку непосредственно в вентиляционные отверстия и у устьев подземных лазов», — пояснили в военном ведомстве.
«По сообщениям радиоперехвата, между командирами ВСУ обсуждался провал обороны одного из опорных пунктов, а также — значительные санитарные потери среди личного состава. Таким образом, противник подтвердил потерю контроля над тактически важным перекрестком траншей», — добавили в Минобороны РФ.