Бойцы «Центра» перекрыли основные пути снабжения ВСУ у Доброполья

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Военнослужащие расчетов FPV-дронов группировки войск «Центр» перекрыли основные пути снабжения противника на добропольском направлении, сообщили в Минобороны России.
«Расчеты беспилотных систем группировки “Центр” продолжают системную работу по срыву логистики противника на добропольском направлении СВО. В результате системных ударов основные маршруты снабжения ВСУ на данном участке фронта фактически перекрыты, что серьезно затрудняет ротацию и подвоз расходных материалов к линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.
Кроме того, в военном ведомстве проинформировали, что расчет БПЛА подразделения войск беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на этом направлении.
На днепропетровском направлении военнослужащие расчетов отдельного батальона беспилотных систем 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа «Молния-2» уничтожили опорный пункт противника.