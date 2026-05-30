Бойцы «Центра» перекрыли основные пути снабжения ВСУ у Доброполья

В Минобороны РФ проинформировали, что на днепропетровском направлении военнослужащие расчетов отдельного батальона беспилотных систем 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт противника.

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Военнослужащие расчетов FPV-дронов группировки войск «Центр» перекрыли основные пути снабжения противника на добропольском направлении, сообщили в Минобороны России.

«Расчеты беспилотных систем группировки “Центр” продолжают системную работу по срыву логистики противника на добропольском направлении СВО. В результате системных ударов основные маршруты снабжения ВСУ на данном участке фронта фактически перекрыты, что серьезно затрудняет ротацию и подвоз расходных материалов к линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве проинформировали, что расчет БПЛА подразделения войск беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на этом направлении.

На днепропетровском направлении военнослужащие расчетов отдельного батальона беспилотных систем 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа «Молния-2» уничтожили опорный пункт противника.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
