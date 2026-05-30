В порту Таганрога загорелись танкер и здание после атаки беспилотников

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на территории морского порта в Таганроге вспыхнул пожар.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Как следует из заявления, происшествие затронуло городскую инфраструктуру на территории порта.

Глава региона пояснил, что огонь охватил танкер, топливный резервуар и одно из административных зданий, однако, согласно предварительным оценкам, обошлось без пострадавших.

«Информация уточняется», — написал глава региона.

Ранее Слюсарь сообщил, что два мирных жителя пострадали в результате ночной воздушной атаки БПЛА на частный дом в Таганроге, им оказывается медицинская помощь.

