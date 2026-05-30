Военные медики Балтфлота извлекли компонент мины из бедра раненого бойца

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Военные медики госпиталя в Калининграде провели уникальную операцию по извлечению компонента противопехотной мины из бедра раненого военнослужащего. Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота.
«Военные медики ФГБУ “1409 военно-морской клинический госпиталь” в Калининграде провели операцию по извлечению компонента противопехотной мины из бедра раненого военнослужащего, доставленного в госпиталь из зоны проведения специальной военной операции», — сказали там.
Рентген показал, что в левом бедре пострадавшего застрял неизвестный чужеродный металлический предмет. По оценке военных инженеров Балтийского флота, это мог быть элемент взрывателя противопехотной мины. Медики флота приняли решение о проведении операции по его извлечению. Этот предмет оказался в ноге военнослужащего в результате подрыва на участке, заминированном ВСУ, где стрелок выполнял задачу по поиску и уничтожению противника, а также эвакуации раненых.
«Мы не знали степени его опасности, проконсультировались с саперами, они предложили нам извлечь это устройство, прибегая к дополнительным мерам защиты. Это бронежилет, очки, каска. Мы получили бронежилеты, получили средства защиты, одели операционную бригаду, и, собственно, в операционной приступили к извлечению данного предмета», — рассказал главный хирург госпиталя подполковник медицинской службы Виталий Парамонов.
На случай подрыва неизвестного предмета были привлечены специалисты-саперы отдельного инженерного полка флота. После извлечения предмета из тела раненого его передали военным инженерам на месте операции и поместили в специальный бокс, предотвращающий разлет осколков в случае возможного подрыва. Позже саперы пришли к выводу, что предмет не взрывоопасен, представляет собой один из элементов противопехотной мины.
Как отметил врач-хирург подполковник медицинской службы Алексей Сологубов, операция прошла штатно. «Без всяких происшествий удалось извлечь инородное тело благополучно из пациента, перегрузить его в емкость для того, чтобы обезопасить не только его, но и меня, — сказал Сологубов. — Надеюсь, что теперь он выздоровеет. Его самочувствию ничего не угрожает».