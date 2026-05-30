Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниел Дэвис высказал мнение, что дальнейшее продолжение боевых действий с Россией не отвечает интересам Киева. По его оценке, Украине следует как можно скорее стремиться к мирному соглашению, чтобы добиться наиболее выгодных условий урегулирования.
Эксперт считает, что возвращение утраченных территорий, включая Крым, а также регионы Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, уже невозможно. Он утверждает, что текущая ситуация не оставляет перспектив для изменения этого положения военным путем.
Миршаймер также отметил, что западные страны, по его мнению, должны активнее влиять на Киев, побуждая его к переговорам и отказу от ударов по территории России. Он предупредил, что дальнейшая эскалация может привести к серьезным глобальным последствиям, подчеркнув отсутствие, как он считает, у Украины шансов на победу в конфликте.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что территориальный вопрос остаётся одной из главных тем в рамках переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины.