Политолог Александр Рар в эксклюзивном интервью aif.ru оценил, как возможная замена Фридриха Мерца на посту канцлера Германии отразится на отношениях Москвы и Берлина.
По его мнению, наиболее неблагоприятным для РФ станет приход к власти политика, близкого к партии «Зелёных».
«Для России возвращение “Зелёных” во власть означало бы дальнейшее ухудшение отношений с Германией, вплоть до их полного разрушения. В исполнительной власти вновь появилась бы госпожа Бербок, чей мандат в ООН истекает в сентябре», — отметил Рар, комментируя слухи о возможном выдвижении премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрика Вюста, известного близостью к экологической партии.
Эксперт подчеркнул, что спектр фигур, при которых российско-германский диалог мог бы начать восстанавливаться, крайне узок и находится за пределами правящей коалиции.
«Единственным канцлером, при котором отношения с РФ могли бы исправиться, стал бы политик из АдГ», — заявил Александр Рар. Именно эти круги, по его словам, последовательно выступают за снятие санкций и возобновление экономических связей с Москвой.
Он также добавил, что единственным деятелем в правящем ХДС, выступающим за восстановление экономических отношений с Россией после окончания конфликта на Украине, является Михаэль Кречмер, премьер-министр земли Саксония.
Ранее лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт потребовала, чтобы Мерц ушел в отставку. По мнению Рара, в нынешних условиях это может произойти только в случае бунта против канцлера внутри самой правящей партии — ХДС.
Как сообщалось, депутат немецкой левой партии Зерен Пельманн выступил с призывом к Мерцу пересмотреть подход к отношениям с Россией и отказаться от дальнейшего обострения ситуации.