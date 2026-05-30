Российская группировка войск «Запад» за прошедшие сутки нанесла поражение украинским формированиям. Как сообщил ТАСС начальник пресс-центра объединения Леонид Шаров, потери противника превысили 190 военнослужащих.
По данным Шарова, подразделения группировки, включая расчеты беспилотных систем, активно работали по позициям ВСУ. В результате боевых действий уничтожены американская бронированная машина MaxxPro и боевая бронированная машина HMMWV.
Также ликвидированы 16 автомобилей различных типов, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица L119 британского производства и станция радиоэлектронной борьбы противника.
В ходе активных боевых действий подразделения группировки «Запад» также значительно улучшили свое тактическое положение, заняв более выгодные рубежи вдоль линии боевого соприкосновения. Удары наносились по скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов, что позволило создать прямую угрозу для логистических цепочек ВСУ на данном направлении.
