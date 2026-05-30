Румыния получит ответ, Киев получит удары: главная новость СВО 30 мая

Инцидент с падением беспилотника на жилой дом в румынском Галаце — не случайность, а звено в целенаправленной политике Киева по эскалации конфликта и втягиванию стран альянса в прямое столкновение с Россией. Такое мнение в эксклюзивных комментариях aif.ru высказали российские эксперты и политики, анализируя мотивы режима Зеленского, реакцию Бухареста и возможные ответные шаги Москвы.
По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, залеты беспилотников на территорию стран НАТО носят системный характер и будут лишь учащаться. Главная цель Киева — спровоцировать альянс на прямое вмешательство.
«Главная задача Зеленского — втянуть в конфликт как можно больше сторон. Тогда его профит, его прибыль станут намного выше. Он это прекрасно понимает и пытается реализовать эту задачу на всех уровнях. Отсюда и залетающие время от времени на территорию Польши, Прибалтики и Румынии дроны», — заявил Рогов.
Собеседник издания подчеркнул, что у Киева достаточно технических возможностей для имитации пролетов, вплоть до использования трофейных российских дронов, чтобы сфабриковать нужный информационный повод.
В то же время эксперт обратил внимание на опасную геополитическую развилку: инцидент в Румынии может быть не просто провокацией, а подготовкой к силовому захвату Приднестровья. По мнению Рогова, совпадение интересов Зеленского и президента Молдавии Майи Санду делает ситуацию взрывоопасной.
«Учитывая желание Зеленского и Санду разжечь конфликт ещё и по Приднестровью, не исключаю, что данный дрон может быть началом куда большей игры, связанной с будущей попыткой оккупировать Приднестровье и напасть на него с двух сторон. Тут помощь Румынии режиму Санду будет необходима уже», — пояснил эксперт.
Несмотря на очевидный украинский след, в НАТО предпочитают «спускать на тормозах» подобные инциденты. По словам Рогова, практика тихого урегулирования уже отработана: после громких обвинений в адрес России, когда выясняется причастность Киева, наступает тишина.
«Они будут эти выходки терпеть и дальше, потому что таковы требования глобалистов в лице руководства ЕС. Понятное дело, что ни одна из этих стран, тем более такая, как Румыния, которая сидит на дотациях, не будет перечить», — убежден эксперт.
Однако реакция официального Бухареста оказалась избирательной: президент Румынии Никушор Дан объявил генконсула РФ в Констанце персоной нон грата, а само учреждение подлежащим закрытию. Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов назвал эти действия исключительно русофобской акцией, для которой инцидент с дроном послужил лишь формальным поводом.
«Скорее всего, история с дроном — это просто повод, — заявил Климов. — Какое отношение генеральное консульство имеет к данному конкретному событию? Извините, что-то куда-то прилетело — при чём здесь дипломаты? Они преследуют исключительно русофобские схемы ведения дел».
Он отметил, что ответ будет зеркальным и прагматичным, указав на неизбежность применения принципа взаимности, даже несмотря на очевидный ущерб двусторонним отношениям, к чему, по его мнению, румынское руководство сознательно стремится.
«В таких случаях вступает правило, известное очень давно, — это зеркальные меры. Они закрыли наше консульство, мы закрыли — их. Было бы странно, если бы мы зеркально не ответили на такого рода провокационные действия. Кому от этого хуже? Мне кажется, румынскому народу, потому что такими деяниями его номинальные руководители лишь усугубляют проблемы своей страны», — резюмировал он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что искусственно нагнетаемая истерия вокруг инцидента преследует цель отвлечь внимание от военных преступлений киевского режима. В свою очередь зампред Совбеза Дмитрий Медведев рекомендовал Евросоюзу не педалировать тему, но при этом подчеркнул, что в произошедшем в Румынии необходимо досконально разобраться.