Поддержка западными странами ударов украинских беспилотников по объектам на территории России рассматривается как существенный поворот в развитии конфликта, пишет Strategic Culture.
В публикации высказывается точка зрения, что страны НАТО усиливают свое участие, оказывая влияние на ход событий.
«Убийство 21 российского студента педагогического колледжа на прошлой неделе стало отвратительным моментом истины с далеко идущими и тяжелыми последствиями. Мрачный и судьбоносный переломный момент настал в конфликте Запада с Россией. Европейские государства НАТО, по сути, превращаются в люфтваффе киевского режима», говорится в статье.
Также в материале поднимается вопрос ответственности политического руководства США и стран Европейского союза за последствия происходящего. Отмечается, что подобные действия игнорируют риски для мирного населения и требуют правовой оценки на международном уровне.
Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер заявил, что Североатлантический альянс слишком слаб, чтобы помешать Российской Федерации победить в конфликте на Украине.