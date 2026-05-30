Россия даст военно-технический ответ на действия Норвегии

Россия адекватно ответит на представляющие угрозу национальной безопасности действия и планы Норвегии, заявили в российском посольстве в Осло.
Об этом сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Там отметили, что норвежские планы по размещению ударных вооружений на севере страны создают прямую угрозу для безопасности России.
«Разумеется, такие действия и планы норвежской стороны не останутся без адекватного военно-технического ответа», — заявили в посольстве.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия защитит свои интересы в Арктике.