ВС РФ сорвали атаку тяжелых квадрокоптеров ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Расчеты ударных дронов войск беспилотных систем 34-й гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск «Север» уничтожили тяжелые квадрокоптеры ВСУ, сорвав их атаку в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Расчеты ударных FPV-дронов в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО в Сумской области своевременно обнаружили и уничтожили несколько тяжелых боевых квадрокоптеров подразделений ВСУ, которые направлялись к позициям наших подразделений. В результате боевой работы наших операторов FPV-дронов вражеские беспилотники были уничтожены в воздухе», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве подчеркнули, что ликвидация целей позволила «сорвать разведывательные и ударные планы противника, нарушить его огневое обеспечение и существенно снизить угрозу для российских подразделений на данном участке фронта».
«Уничтожение беспилотников происходит FPV-дронами с осколочно-фугасной боевой частью методом дистанционного подрыва. Благодаря разлету осколков наносится максимальные повреждение беспилотникам боевиков ВСУ», — добавили в Минобороны.