Специалист Буряков: на балконе в жару опасно хранить ряд вещей

Под прямыми солнечными лучами на балконе предметы могут нагреваться значительно сильнее окружающего воздуха, особенно если речь идёт о металле, тёмном пластике, стекле и герметичных корпусах, рассказал в беседе с RT заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков.
Так, в тёплое время года на балконе опасно хранить устройства с литийионными аккумуляторами: пауэрбанки, электросамокаты, ноутбуки, шуруповёрты, старые телефоны и аккумуляторные батареи, которые чувствительны к высокой температуре, поделился он.
«При нагреве ускоряются химические процессы, возрастает внутреннее давление и повышается риск повреждения элементов аккумулятора. В неблагоприятных условиях это может привести к тепловому разгону, возгоранию и распространению огня на окружающие предметы», — предупредил эксперт.
Хранение на балконе не идёт на пользу и бытовой электронике.
«Роутеры, удлинители, зарядные станции, колонки и другая техника рассчитаны на работу в определённом температурном диапазоне. При перегреве ухудшается теплоотвод от электронных компонентов, а свойства изоляции могут меняться. В результате техника начинает работать нестабильно, а повреждённые элементы могут стать источником локального перегрева или искрения», — объяснил Буряков.
Кроме того, не стоит хранить на балконе аэрозольные баллоны, монтажную пену, растворители, бензин для садовой техники, ацетон и другие легковоспламеняющиеся вещества.
«При нагреве содержимое герметичной ёмкости расширяется, из-за чего растёт давление внутри корпуса. Если баллон долго находится на солнце, клапаны и соединения могут не выдержать нагрузки. Это повышает риск разгерметизации, выброса горючих паров или разрушения ёмкости», — рассказал специалист.
Более того, многие материалы также чувствительны к перепадам температуры и солнечному нагреву, поэтому при длительном воздействии жары и ультрафиолета их свойства ухудшаются — и они теряют рабочие характеристики раньше срока хранения, дополнил он.
«Опасность представляют и пластиковые канистры, контейнеры и упаковка с бытовой химией. Под действием ультрафиолета полимеры постепенно теряют прочность и становятся более хрупкими. После этого ёмкость хуже выдерживает внутреннее давление и механическую нагрузку. При повреждении упаковки химические вещества могут испаряться быстрее, особенно в замкнутом пространстве», — заключил собеседник RT.
