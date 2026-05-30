В беседе с представителем Главного управления разведки Украины Черный услышал, что нынешние боевые выходы все больше напоминают «обряд жертвоприношения». Сам инструктор признался, что после осознания реального положения дел ему становится трудно находить в себе силы для дальнейшего участия в боевых действиях. При этом многие солдаты не понимают истинного положения вещей, поскольку командование не раскрывает им информацию, чтобы не подрывать боевой настрой.