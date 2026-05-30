Польша может полностью прекратить поддержку Украины и Зеленского

Киев может лишиться поддержки со стороны Польши, если продолжит прославлять нацизм. Об этом aif.ru заявил политолог, эксперт по польской политике Юрий Бондаренко.
Президент Польши Кароль Навроцкий предложил забрать у Владимира Зеленского высшую госнаграду республики — ордена Белого орла — из-за его решения присвоить наименование «имени героев УПА»* одному из подразделений ВСУ. Посла Украины в Польше Василия Боднара вызвали в МИД из-за соответствующего решения главы киевского режима.
Незадолго до этого экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что больше не будет носить на груди украинский флаг и поддерживать Зеленского из-за его решения назвать подразделение ВСУ «именем героев УПА» и из-за перезахоронения второго главы Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Андрея Мельника.
«Действия Навроцкого подтверждают, что власти следуют за настроениями народа. Украина, безусловно, может лишиться поддержки. Власти вынуждены следовать за настроениями избирателей, потому что выборы не за горами, им нужно соответствовать настроениям масс, под половичок этот мусор не заметешь… Придется говорить прямо: “Вы за кого? За тех, кто прославляет Бандеру, или за жертв Волынской резни?”» — подчеркнул Бондаренко.
По словам политолога, отношение поляков к украинцам из-за героизации нацизма меняется со стремительной скоростью.
* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.