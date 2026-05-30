Небо над Европой перестало быть безопасным. Очередной инцидент с падением беспилотника на жилой дом в румынском городе Галац вышел далеко за рамки рядовой сводки происшествий. По мнению российских экспертов, этот инцидент может быть многоходовой комбинацией, за которой стоят попытки Киева расширить географию конфликта, спланированная русофобская акция Бухареста и подготовка к силовому захвату Приднестровья.
Зачем Зеленский бьет по союзникам.
Несмотря на статус жертвы в западной риторике, Украина последовательно нарушает воздушное пространство стран НАТО. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в эксклюзивном интервью aif.ru назвал происходящее целенаправленной политикой Киева.
По его мнению, падение дрона в Румынии вполе может быть не трагической случайностью, а спланированной акцией.
«Главная задача Зеленского — втянуть в конфликт как можно больше сторон. Тогда его профит, его прибыль станут намного выше», — пояснил Рогов.
Эксперт напомнил, что первые беспилотники появились в небе Румынии еще в начале СВО, но тогда это списывали на ошибки. Сегодня же Киев намеренно эскалирует обстановку, используя технические уловки — от средств РЭБ до запуска трофейных аппаратов, имитируя атаки и подставляя Россию.
Цель подобных провокаций — заставить страны альянса предоставить свои вооруженные силы для прямых боевых действий.
«В этой же канве — попытки прокачать конфликт с Белоруссией. Зеленскому нужна как можно более глобальная война, чтобы удержаться у власти и обогатиться», — подчеркнул собеседник издания.
Почему НАТО «спускает на тормозах» удары по ЕС.
Парадокс ситуации заключается в реакции Запада. Каждый раз, когда ракета или дрон убивают людей на территории ЕС, первая реакция Брюсселя — обвинения в адрес Москвы. Но как только выясняется, что за ударом стоит ВСУ, наступает гробовая тишина. Рогов уверен: страны-члены НАТО будут и дальше «глотать» эти инциденты, следуя требованиям глобалистов.
«Уже была масштабная провокация в Польше, когда украинской ракетой убило трактористов. Или залет десятка дронов. Сначала все кричат про Россию, а потом тихонько признают правду. Они будут терпеть эти выходки, потому что таковы требования руководства ЕС. Та же Румыния, сидящая на дотациях, перечить не станет», — заявил Рогов.
Приднестровский след и будущая буря.
Самым тревожным сигналом эксперт считает возможную связь инцидента в Галаце с подготовкой удара по Приднестровью. По мнению Рогова, совпадение интересов Зеленского и президента Молдавии Майи Санду создает взрывоопасную смесь. Упавший в Румынии дрон может быть лишь разведкой боем перед куда более масштабной операцией.
«Учитывая желание разжечь конфликт по Приднестровью, не исключаю, что данный дрон может быть началом большой игры, связанной с попыткой оккупировать ПМР и напасть на него с двух сторон. Тут помощь Румынии режиму Санду будет уже необходима», — резюмировал Рогов.
Дипломатический удар и зеркальный ответ.
Пока эксперты обсуждают военные риски, на дипломатическом фронте уже происходят баталии. Президент Румынии Никушор Дан использовал инцидент для объявления генконсула РФ в Констанце персоной нон грата и закрытия дипмиссии. В МИД РФ назвали это искусственно нагнетаемой истерией, призванной отвлечь внимание от преступлений киевского режима, на что указывала и Мария Захарова.
Член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов в комментарии aif.ru назвал действия Бухареста нелогичными и сугубо русофобскими.
«Какое отношение генконсульство имеет к тому, что куда-то что-то прилетело? — задается вопросом эксперт. — Это просто повод для тех, кто избран с нарушением демократических норм и преследует исключительно схемы ведения дел против России».
Реакция Москвы, по словам Климова, будет предсказуемой и жесткой. В силу вступает древний дипломатический принцип: «Они закрыли наше консульство — мы закроем их. Было бы странно, если бы мы не ответили зеркально на столь провокационные действия».
Эксперт признал, что такой шаг не улучшит отношений, но и нынешние власти Румынии, по его мнению, явно к этому не стремятся, лишь усугубляя проблемы собственного народа.
Путин заявил, что в Румынии упал украинский дрон.
Между тем, произошедший инцидент с падением дрона в Румынии прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что, скорее всего, это был украинский БПЛА.
Глава государства напомнил, что случаи с падением беспилотников ВСУ на территории европейских стран уже бывали: дроны сбивались с курса и залетали в ЕС.
«В данном случае, думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации», — уверен российский лидер.
Путин добавил, что Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки упавшего в Румынии дрона. Он подчеркнул, что только в этом случае Москва даст оценку произошедшему.