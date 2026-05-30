Слухи о возможной отставке Фридриха Мерца всколыхнули немецкий политический истеблишмент. После того как лидер «Союза Сары Вагенкнехт» потребовала ухода канцлера, а левый депутат Зерен Пельманн призвал его к срочному пересмотру курса на обострение с Москвой, в воздухе повис закономерный вопрос: удержится ли Мерц в кресле и какие перемены ждут российско-германские отношения? Сложившуюся ситуацию в эксклюзивном интервью aif.ru проанализировал немецкий политолог Александр Рар.
Почему Мерц не уйдет сам.
Для современной Германии смена главы правительства в середине легислатуры без исключительных оснований — сценарий из области политической фантастики. Как напомнил Рар, последний и, по сути, единственный прецедент случился более полувека назад.
«В истории Германии такое случалось лишь однажды — в 1974 году, когда Вилли Брандта сменил его однопартиец Гельмут Шмидт. Тогда в офисе Брандта был разоблачён шпион ГДР», — отметил эксперт, добавив, что все прочие замены осуществлялись исключительно через вотум недоверия и внеочередные выборы.
Однако инициировать вотум недоверия самому себе Мерц не станет, так как это тактическое поражение. По мнению Рара, такой шаг станет подарком для правой оппозиции: «Сегодня Мерц ни в коем случае не пойдёт на вотум недоверия, поскольку это может привести к власти “Альтернативу для Германии”».
Эксперт убежден, что разговоры о скорой замене канцлера инспирированы искусственно, прежде всего левыми и зелёно-либеральными кругами, которые мечтают переформатировать коалицию, вернув во власть партию «Зелёных».
Пока единственной реальной угрозой для Мерца остается внутренний бунт в рядах его собственной партии, Христианско-демократического союза. «Однако, на это ничто не указывает», — отметил политолог.
Призрак Меркель и ставка на Вюста.
Если теоретически предположить смену власти, консерваторы будут искать фигуру, способную консолидировать партию. Тот, кто ждет возвращения эпохи Ангелы Меркель, будет разочарован. Рар жестко оценивает перспективы экс-канцлера: «Время Меркель действительно прошло. В ХДС уже есть достаточно молодых политиков».
В качестве альтернативы в кулуарах все чаще звучит фамилия премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрика Вюста. Именно он, по мнению эксперта, является наиболее заметным преемником. Однако фигура Вюста, симпатизирующего экологическому крылу, таит в себе серьезные риски, особенно в контексте диалога с Москвой.
Худший и лучший сценарий для Москвы.
Оценивая перспективы международных отношений, Рар нарисовал два диаметрально противоположных вектора. Худшим вариантом для Российской Федерации станет приход во власть политика, близкого к партии «Зелёных». В этом случае Берлин ждет тотальная заморозка контактов.
«Для России возвращение “Зелёных” во власть означало бы дальнейшее ухудшение отношений с Германией, вплоть до их полного разрушения. В исполнительной власти вновь появилась бы госпожа Бербок», — дал неутешительный прогноз эксперт.
Что касается положительного сценария, то он, к сожалению для сторонников нормализации, находится далеко за пределами нынешней коалиции. Спектр чиновников, готовых восстановить мосты между Берлином и Москвой, крайне узок.
«Единственным канцлером, при котором отношения с РФ могли бы исправиться, стал бы политик из АдГ», — заявил Рар.
Внутри правящего ХДС только один деятель, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, последовательно выступает за возобновление экономических связей с Россией после завершения украинского конфликта. Однако его голос сегодня — лишь исключение, подтверждающее жесткий атлантический консенсус правящей партии.