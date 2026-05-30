Хегсет: США в несколько раз нарастят объемы выпуска ряда видов боеприпасов

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены в течение следующих двух или трех лет в несколько раз увеличить объемы производства некоторых видов боеприпасов. Об этом заявил военный министр США Пит Хегсет, выступая на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
«Мы наращиваем потенциал нашей оборонной промышленности, чтобы мы очень скоро смогли увеличить объемы выпуска боеприпасов в два, три, четыре раза», — сказал он. «В следующие два или три года начнут работу сотни производственных линий по выпуску важнейших боеприпасов», — добавил министр.
«Так что если нам или нашим партнерам будет нужно больше комплексов Patriot, THAAD, SM3 или ракет Tomahawk, то не станут добавлять еще одну смену [на военном заводе], чтобы произвести еще сотню [единиц вооружений]», — пояснил Хегсет. По его словам, вместо этого США намерены, к примеру, «построить еще три завода, чтобы можно было выпускать этих боеприпасов в три, четыре, пять раз больше».