Пожар в порту Таганрога полностью ликвидирован

Пожар, вызванный атакой беспилотника на территории порта Таганрога, полностью ликвидирован, разлива нефтепродуктов нет.
Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
«Пожар ликвидирован. Разлива нефтепродуктов нет», — заявила мэр.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что в результате атаки БПЛА на Таганрог загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание.
Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.Читать дальше