Глава Пентагона назвал Новую Зеландию халявщиком за недостаточные расходы

Глава Пентагона Пит Хегсет подверг критике Новую Зеландию за недостаточные вложения в оборонный бюджет, охарактеризовав страну как «халявщика».
«Новая Зеландия, благодарю за вопрос. По правде говоря, двух процентов явно недостаточно, и это фактически означает быть халявщиком. Однако я не имею никаких претензий к Новой Зеландии», — подчеркнул Хегсет в ходе форума «Диалог Шангри-Ла», проходившего в Сингапуре.
Своим высказыванием он объяснил, почему не включил страну в перечень партнеров, заслуживающих исключения из категории «халявщиков», при этом отметив, что данное упущение не было преднамеренным.
