Боец ВС РФ: «Север» уничтожил более 20 военных ВСУ за ночь под Сумами

В группировке отметили, что также за ночь поразили 13 единиц украинской бронированной и автомобильной техники.

КУРСК, 30 мая. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» уничтожили более 20 военнослужащих ВСУ за ночь в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в группировке войск.

«Артиллерийские расчеты группировки войск “Север” за ночь выполнили более 320 огневых задач, из них свыше 70 в рамках контрбатарейной борьбы. В результате нанесения огневых ударов уничтожены более 20 солдат ВСУ», — рассказали там.

В группировке отметили, что также за ночь «Север» поразил 13 единиц украинской бронированной и автомобильной техники, 8 пунктов управления БПЛА и склад с боеприпасами.

