В Новой Зеландии обиделись на слова Хегсета про «халявщиков»

Несмотря на сложную финансовую ситуацию и дефицит бюджета в 15,06 млрд новозеландских долларов, правительство Кристофера Лаксона уже заложило на 2026/27 финансовый год 5,491 млрд долларов на нужды NZDF (Новозеландских сил обороны), что на 8,4% больше, чем годом ранее. Помимо повышения зарплат военным, средства пойдут на закупку двух типов разведывательных дронов (для юго-западной части Тихого океана и полярных широт), программу обновления флота (включая замену фрегатов типа Anzac и корабля HMNZS Canterbury) и содержание личного состава.