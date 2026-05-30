Шесть БПЛА сбито над Тульской областью

Шесть украинских беспилотников уничтожены минувшей ночью в небе над Тульской областью, пострадавших нет.
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Ночью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 6 украинских беспилотников. Пострадавших нет», — написал он.
Глава региона также уточнил, что, по предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что два мирных жителя пострадали в результате ночной воздушной атаки БПЛА на частный дом в Таганроге, им оказывается медицинская помощь.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше