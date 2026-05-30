Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон: США будут отдавать приоритет «образцовыми союзникам»

Речь о тех странах, которые достаточно инвестируют в оборону, подчеркнул глава ведомства Пит Хегсет.

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут в приоритетном порядке сотрудничать с союзниками, которые достаточно инвестируют в оборонный сектор и обеспечение своей безопасности. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«Мы требуем от союзников и партнеров [увеличить расходы на оборону] до 3,5% [от ВВП]. Согласно нашей стратегии, мы будем отдавать приоритет сотрудничеству с образцовыми союзниками — странами, которые трезво смотрят на мир и готовы защищать собственные национальные интересы. Мы выдвигаем их на передний план, что включает ускоренную продажу вооружений, углубление сотрудничества в сфере производства, расширение обмена разведданными», — сказал он.

Хегсет предупредил, что союзников США, которые «отказываются взять на себя свою долю ответственности за коллективную оборону», ждут «радикальные изменения в отношениях» с Вашингтоном.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше