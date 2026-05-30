Пентагон: США будут отдавать приоритет «образцовыми союзникам»

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут в приоритетном порядке сотрудничать с союзниками, которые достаточно инвестируют в оборонный сектор и обеспечение своей безопасности. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
«Мы требуем от союзников и партнеров [увеличить расходы на оборону] до 3,5% [от ВВП]. Согласно нашей стратегии, мы будем отдавать приоритет сотрудничеству с образцовыми союзниками — странами, которые трезво смотрят на мир и готовы защищать собственные национальные интересы. Мы выдвигаем их на передний план, что включает ускоренную продажу вооружений, углубление сотрудничества в сфере производства, расширение обмена разведданными», — сказал он.
Хегсет предупредил, что союзников США, которые «отказываются взять на себя свою долю ответственности за коллективную оборону», ждут «радикальные изменения в отношениях» с Вашингтоном.