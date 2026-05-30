Министр обороны Литвы назвал воздушные шары из Белоруссии угрозой своей стране

Робертас Каунас заявил, что этими объектами можно переправлять все что угодно, включая взрывчатку и беспилотники.

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Воздушные шары, которые использовались для переброски по воздуху с территории Белоруссии контрабандных товаров в Литву, несут угрозу безопасности, поскольку ими можно переправлять все что угодно, включая взрывчатку и беспилотники. Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас, выступая на пленарном заседании проходящего в Сингапуре международного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

«Являются ли они угрозой? Да, являются. Потому что к этим шарам можно прикрепить все, что пожелаешь. Сейчас они занимаются контрабандой сигарет, но к ним можно прицепить и взрывчатку, и дроны», — отметил Каунас. Он признал, что такие шары очень сложно не только сбивать, но даже обнаруживать. «Они летят на высоте 5−11 тыс. метров со скоростью порядка 200 км/ч, их посылают в ночное время. Поэтому их невероятно сложно засечь», — пояснил он. Власти Литвы упрекают должностных лиц Белоруссии в том, что они не только не пресекают, но и якобы потакают переброске через границу с помощью метеозондов и воздушных шаров с табачной контрабандой. Полеты этих объектов не раз вынуждали власти закрывать литовские аэропорты. Ранее литовские правоохранители задержали участников организованной преступной группы, участвовавшей с литовской стороны в переброске по воздуху с территории Белоруссии контрабандных сигарет.

