Министр обороны Литвы назвал воздушные шары из Белоруссии угрозой своей стране

«Являются ли они угрозой? Да, являются. Потому что к этим шарам можно прикрепить все, что пожелаешь. Сейчас они занимаются контрабандой сигарет, но к ним можно прицепить и взрывчатку, и дроны», — отметил Каунас. Он признал, что такие шары очень сложно не только сбивать, но даже обнаруживать. «Они летят на высоте 5−11 тыс. метров со скоростью порядка 200 км/ч, их посылают в ночное время. Поэтому их невероятно сложно засечь», — пояснил он. Власти Литвы упрекают должностных лиц Белоруссии в том, что они не только не пресекают, но и якобы потакают переброске через границу с помощью метеозондов и воздушных шаров с табачной контрабандой. Полеты этих объектов не раз вынуждали власти закрывать литовские аэропорты. Ранее литовские правоохранители задержали участников организованной преступной группы, участвовавшей с литовской стороны в переброске по воздуху с территории Белоруссии контрабандных сигарет.