Азизи: Иран вправе принимать любые решения по Ормузскому проливу

Иран вправе принимать любые решения по Ормузскому проливу, и никто не может ставить это право под сомнение, заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
Парламентарий указал, что пролив обладает особым геополитическим значением для Тегерана, являясь частью иранских территориальных вод.
«Ормузский пролив обладает для нас особым геополитическим значением», — сказал Азизи.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США пока не согласовали с Ираном вопросы по атому и открытию Ормузского пролива.