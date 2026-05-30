В Таганроге ликвидировали пожар в порту после атаки БПЛА

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пожар в порту Таганрога, где загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание, ликвидирован, сообщила мэр города Светлана Камбулова.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания на территории порта.
«Пожар ликвидирован. Разлива нефтепродуктов нет», — написала Камбулова в канале на платформе «Макс».
Она добавила, что в результате попадания БПЛА в частный дом пострадали мужчина и женщина.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше