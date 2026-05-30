Профессор Сакс: Украина не вступит в НАТО, несмотря на заявления стран ЕС

Сакс заявил, что Россия достигла своей главной военной цели в конфликте, и расширения НАТО за счет Украины не будет.

Источник: Аргументы и факты

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что перспектива вступления Украины в НАТО фактически отсутствует, несмотря на заявления отдельных представителей Великобритании и стран Евросоюза. По его мнению, этот вопрос уже утратил актуальность, и расширения альянса за счет Украины не произойдет.

Он также выразил точку зрения, что Россия добилась одной из ключевых целей в рамках конфликта, связанной с недопущением продвижения НАТО. При этом, по его оценке, украинская сторона не демонстрирует значимых успехов на линии боевых действий, что влияет на ее дальнейшую стратегию.

Эксперт считает, что в сложившейся ситуации Киев может стремиться к расширению конфликта, вовлекая в него западные страны.

«Поразительно, что Европа ведется на провокации Украины, вместо того, чтобы сказать ей: “Какого черта вы творите? Прекратите это, не то мы все погибнем”», — отметил Сакс.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что во время переговоров в Париже в 2019 году Зеленский заверил Владимира Путина в отсутствии планов по вступлению Украины в НАТО.

