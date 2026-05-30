Пентагон: военные Израиля и Ливана провели в США консультации по безопасности

«Сегодня заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби принял делегации военных Государства Израиль и Ливанской Республики для начала работы по треку, касающемуся безопасности, с целью содействия продолжающимся переговорам между двумя странами, — отмечается в документе. — Делегации провели продуктивные переговоры на уровне военных, направленные на создание практических механизмов обеспечения безопасности в регионе. Конкретные результаты этих переговоров напрямую повлияют на политический трек под руководством Госдепартамента, который должен возобновиться на следующей неделе».