Пентагон: военные Израиля и Ливана провели в США консультации по безопасности

«Сегодня заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби принял делегации военных Государства Израиль и Ливанской Республики для начала работы по треку, касающемуся безопасности, с целью содействия продолжающимся переговорам между двумя странами, — отмечается в документе. — Делегации провели продуктивные переговоры на уровне военных, направленные на создание практических механизмов обеспечения безопасности в регионе. Конкретные результаты этих переговоров напрямую повлияют на политический трек под руководством Госдепартамента, который должен возобновиться на следующей неделе».
Как подчеркивается в заявлении, Пентагон «высоко ценит стратегическое партнерство» с военными двух стран и «выступает в поддержку суверенитета и территориальной целостности Ливана, за его свободу от вооруженных неправительственных структур». США ожидают, что такие контакты военных двух стран вскоре будут продолжены.
25 мая президент Ливана Джозеф Аун заявил, что решение ливанских властей вступить в переговоры с Израилем под эгидой США не является капитуляцией или унизительной уступкой. По его мнению, «этот шаг подтверждает исключительное право ливанского государства на защиту своего суверенитета». Аун подчеркнул, что считает своим долгом добиться освобождения южных районов страны, которые, по его словам, вновь оказались под израильской оккупацией.