Названы главные кандидаты выборов президента США среди противников Трампа

Одиозная Кортес, Ньюсом и Харрис — кто бросит вызов Трампу в 2028? Политолог Дудаков о шансах демократов. Кортес метит в вице-президенты. У республиканцев — Рубио и Вэнс. Эксклюзиные детали на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Среди главных кандидатов на выборах президента США от Демократической партии есть, как знакомые, так и одиозные кандидаты, которые попытаются бросить вызов команде Дональда Трампа. Об этом сказал в комментарии aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, фаворитами среди демократов считаются губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, бывшая вице-президент США Камала Харрис, а также ставшая самой молодой конгрессмен 29-летняя Александрия Окасио-Кортес.

«До выборов много времени, но первые кандидаты в президенты уже начинают о себе заявлять. И, как мы видим, одним из таких кандидатов от Демпартии действительно может стать Александрия Окасио-Кортес», — пояснил в комментарии aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, ставка делается на два козыря — идеологический ультралевый радикализм и молодость.

«Если она станет кандидатом от демократов на основных выборах, ей придется нелегко. Потому что действительно республиканцы ее будут критиковать как чуть ли не коммуниста, который пытается свергнуть капитализм в Америке», — предупреждает Дудаков.

По словам эксперта, лидерами гонки среди противников Дональда Трампа на данный момент являются губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и уже бывшая вице-президент Джо Байдена Камала Харрис.

«Активная фаза предвыборной гонки начнется сразу после ноябрьских выборов в Конгресс. В декабре первые кандидаты, включая Гэвина Ньюсона, Камалу Харрис и Акасио Кортеса, начнут выдвигать свои кандидатуры. Я уверен, что к этому моменту присоединятся и многие другие демократы. Кортес находится позади Ньюсома и Харрис. Поэтому я думаю, у нее большие перспективы стать вице-президентом у того же Ньюсома, если он победит», — говорит политолог.

Александрия Окасио-Кортес, также известная ак AOC — самая молодая женщина, когда-либо избранная в Конгресс США (в 29 лет). Бывшая официантка и демократка-социалистка, в 2018 году сенсационно победила влиятельного политика, почти не имея бюджета и опыта. Сторонник «зеленой повестки» и самых одионых либеральных течений, известная яркими речами.

По словам Дудакова, в команде Трампа уже наметились железобетонные кандидаты в лице госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.

