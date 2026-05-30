Глава МО Литвы объяснил рекордные расходы на оборону безопасностью страны

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Рекордные расходы на оборону Литвы в этом году обусловлены тем, что без них «никто не придет на помощь» в случае необходимости. С таким утверждением выступил министр обороны балтийской республики Робертас Каунас, выступая на пленарном заседании проходящего в Сингапуре международного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла».
«В этом году мы направим на оборону 5,38% ВВП. Не потому, что мы ищем войны, мы ищем мира и стабильности. Но мы понимаем, что без этих ассигнований никто не придет к нам на помощь», — сказал Каунас. Он подчеркнул, что оборона государства состоит из двух частей — того, что страна делает сама, и «надежной коллективной обороны совместно с союзниками».
Глава литовского оборонного ведомства также отметил, что Вильнюсу есть что предложить союзникам с научно-технической точки зрения, напомнив, что Литва уже ведет совместное с Украиной производство беспилотников, а литовские системы радиолокационной борьбы активно применяются на Украине.