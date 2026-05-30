WSJ: ОАЭ нанесли десятки тайных авиаударов по Ирану с начала войны

Как уточнили собеседники издания, атаки были скоординированы с США и Израилем, которые предоставляли разведывательные данные. Среди целей, по данным источников, значились острова Кешм и Абу-Муса в Ормузском проливе, город Бендер-Аббас, нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван в Персидском заливе, а также нефтехимический комплекс Асалуйе.
Отмечается, что часть ударов была направлена на иранские энергетические объекты в ответ на атаки Тегерана на нефтегазовую инфраструктуру ОАЭ. Как пишет газета, удар по Асалуйе, нанесенный совместно с Израилем, побудил США обратиться к израильской стороне с просьбой прекратить обстрелы энергетических объектов.