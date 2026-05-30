Священник рассказал, почему зеленый стал цветом дня Троицы

Вигилянский: в этот день вспоминают явление Троицы у Мамврийского дуба.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Зеленый стал цветом дня Святой Троицы из-за того, что в этот день вспоминают явление Троицы у вечнозеленого Мамврийского дуба, а также из-за связи со временем первого урожая, рассказал РИА Новости настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский.

День Святой Троицы, или Пятидесятницу, отмечают на 50-й день после Пасхи. В 2026 году он выпадает на 31 мая. В этот день вспоминают явление Троицы Аврааму у Мамврийского дуба в Хевроне. Православные храмы в этот день принято украшать березовыми ветвями и цветами, а пол — устилать свежей травой. Священники же в этот день служат в зеленых одеждах.

«Прямого богословского основания нет. Есть символика цвета. Сошествие Святого Духа на апостолов было совершено в день ветхозаветной Пятидесятницы — праздник первого урожая, связанный с первыми плодами растений. Некоторые считают, что цвет связан с явлением трех ангелов Моисею под зеленым Мамврийским дубом. Это явление стало символом Троицы», — сказал РИА Новости Вигилянский.

В христианстве день Святой Троицы, или Пятидесятница, считается днем рождения Церкви. Через десять дней после Вознесения Иисуса Христа во время иудейской Пятидесятницы на апостолов снизошел Святой дух в виде огненных языков. По церковному преданию, после этого апостолы заговорили на разных языках и начали проповедовать народам учение Спасителя.