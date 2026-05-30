Священник рассказал, почему зеленый стал цветом дня Троицы

День Святой Троицы, или Пятидесятницу, отмечают на 50-й день после Пасхи. В 2026 году он выпадает на 31 мая. В этот день вспоминают явление Троицы Аврааму у Мамврийского дуба в Хевроне. Православные храмы в этот день принято украшать березовыми ветвями и цветами, а пол — устилать свежей травой. Священники же в этот день служат в зеленых одеждах.