Иран вправе принимать любые решения по Ормузскому проливу, заявил депутат

ТЕГЕРАН, 30 мая — РИА Новости. Иран вправе принимать любые решения по Ормузскому проливу, никто не может ставить под сомнение это право, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
«Ормузский пролив обладает для нас особым геополитическим значением. Он является частью наших территориальных вод и нашей географии, поэтому Иран вправе принимать по нему любые решения, которые сочтет необходимыми, и никто не может ставить под сомнение это право», — сказал Азизи.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.