В Архангельске оштрафовали вандала, осквернившего памятник русским женам

Вандала, осквернившего памятник русским женам, оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Суд в Архангельске оштрафовал на 30 тысяч рублей вандала, осквернившего памятник русским женам и опубликовавшего видео со своим поступком, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что мужчина, будучи пьяным, закрепил на памятнике «Русским женам — берегиням семейного очага» пластиковую панель смыва унитаза. Он записал видео с ругательными комментариями и выложил его в свои каналы в TikTok и Telegram.

В результате, как следует из материалов, на мужчину составили протокол за «проявление неуважения к человеческому достоинству и государственной символике в Интернете» (часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ). Отмечается, что мужчина признал вину и объяснил, что хотел пошутить.

Суд в Архангельске признал его виновным и оштрафовал на 30 тысяч рублей.