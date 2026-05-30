Каунас призвал сбивать белорусские шары с сигаретами

Воздушные шары, регулярно запускаемые с территории Беларуси, несут прямую угрозу национальной безопасности Литвы.

Воздушные шары, регулярно запускаемые с территории Беларуси, несут прямую угрозу национальной безопасности Литвы. Об этом, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, заявил министр обороны республики Робертас Каунас.

По словам главы военного ведомства, с помощью таких объектов можно переправлять что угодно, включая взрывчатку и ударные беспилотники. «Сейчас они занимаются контрабандой сигарет, но к ним можно прицепить и взрывчатку, и дроны», — приводит ТАСС его слова. Каунас пояснил, что шары летят на высоте от 5 до 11 км, развивая скорость около 200 км/ч, и отправляют их в темное время суток, что делает их крайне сложными для обнаружения и уничтожения.

Напомним, что литовские власти уже неоднократно упрекали белорусскую сторону в потакании контрабанде табачной продукции с использованием метеозондов и воздушных шаров. Периодические полеты этих объектов вынуждали Вильнюс ограничивать воздушное пространство и закрывать аэропорты. Ранее литовские правоохранители задержали участников организованной преступной группы, обеспечивавших с литовской стороны приемку контрабандного груза с сигаретами.

Ситуация вокруг контрабандных воздушных шаров в Литве не сходит с повестки дня. По данным портала LRT, с октября 2025 года нарушения воздушного пространства, приводившие к приостановке работы Вильнюсского аэропорта, фиксировались не менее 20 раз, что затронуло свыше 300 рейсов и почти 47 тыс. пассажиров.

Последний инцидент произошел в ночь на 13 мая: из-за очередной «гибридной атаки» аэропорт закрывался на час, а сразу после возобновления его работы в Каунасе приземлился шар, перевозивший девять тысяч пачек белорусских сигарет. Генеральная прокуратура Литвы, в свою очередь, сообщает о 30 досудебных расследованиях по фактам такой контрабанды, подозрения предъявлены 90 лицам, а 27 задержанных, включая действующих полицейских и пограничников, были арестованы в рамках крупной спецоперации в конце мая.

