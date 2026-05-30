Протоиерей Вигилянский объяснил символику зелёного цвета на Троицу

Зелёный цвет дня Святой Троицы связан с воспоминанием о явлении Троицы у вечнозелёного Мамврийского дуба и с праздником первого урожая, рассказал настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский.
Он пояснил, что прямого богословского обоснования для зелёного цвета нет — речь идёт именно о символике. Сошествие Святого Духа на апостолов свершилось в день ветхозаветной Пятидесятницы — праздника первого урожая, связанного с первыми плодами растений.
Некоторые, по словам священника, также связывают этот цвет с явлением трёх ангелов Моисею под зелёным Мамврийским дубом, что стало символом Троицы.
В день Троицы православные храмы по традиции украшают берёзовыми ветвями и цветами, пол устилают свежей травой, а священники служат в зелёных одеждах.
